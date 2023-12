Australski dolar (AUD)

Australski dolar je valuta Commonwealth of Australia i njegovih neovisnih otoka. AUD je kod dolara. Simbolizira ga $, ali se može pisati kao A$ ili AU$ kako bi ga se razlikovalo od drugih valuta temeljenih na dolaru. AUD se na globalnom tržištu najčešće zamjenjuje za britansku funtu i on je fiat valuta. To je peta valuta kojom se najčešće trguje u svijetu, iza američkog dolara, eura, japanskog jena i britanske funte. Konverzijski faktor AUD ima 5 signifikantnih znamenki.