Australsk dollar (AUD)

Den australske dollar er valutaen i Commonwealth of Australia og dets uafhængige øer. AUD er koden for dollaren. Den symboliseres med $, men kan skrives med A$ eller AU$ for at skelne den fra andre dollarbaserede valutaer. AUD veksles på de globale markeder oftest med det britiske pund, og det er en fiatvaluta. Det er den femte mest handlede valuta i verden efter den amerikanske dollar, euroen, den japanske yen og det britiske pund. Omregningsfaktoren for AUD har 5 hele cifre.