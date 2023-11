Singapore-dollar (SGD)

Singapore-dollaren er den officielle valuta i Singapore. Dens symbol er normalt vist som $, men S$ bruges også for at undgå forveksling med andre dollarvalutaer. Dens valutakode er SGD. Dollaren er fiatpenge og anses for at være den næstbedste valuta for langsigtede investorer (lige efter den newzealandske dollar). Den mest populære omveksling af Singapore-dollar er med den indiske rupee. Dollarens omregningsfaktor har 6 hele cifre.