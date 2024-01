Dólar de Singapura (SGD)

O dólar de Singapura é a moeda oficial do país. Seu símbolo é normalmente exibido como $, embora S$ também seja usado para evitar confusão com outras moedas de dólar. Seu código de moeda é SGD. O dólar é moeda fiduciária e é considerado a segunda melhor moeda para investidores a longo prazo (logo após o dólar da Nova Zelândia). A troca mais popular do dólar de Singapura é com a rupia indiana. O fator de conversão do dólar tem 6 dígitos significativos.