Singaporese dollar (SGD)

De Singaporese dollar is de officiële munteenheid van Singapore. Het symbool is normaalgesproken $, hoewel S$ ook wordt gebruikt om verwarring te voorkomen met andere valuta die het dollar symbool gebruiken. De valutacode is SGD. De dollar is een fiduciaire valuta en wordt beschouwd als de op één na sterkste valuta voor lange-termijn investeerders (het komt net na de Nieuw Zeelandse dollar). De Singaporese dollar wordt het meest gewisseld met de Indiase roepie. De omrekenfactor van de dollar gaat tot 6 significante cijfers.