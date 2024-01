Indiase rupee (INR)

De Indiase roepie is de munteenheid van India. De valutacode voor de roepie is INR, en het symbool is ₹. Dit symbool vindt zijn oorsprong in de vlag van India, het bevat de horizontale strepen die je terugvindt in de vlag. Het is buitenlanders over het algemeen niet toegestaan om INR in of uit te voeren, wat betekent dat het omwisselen van geld plaats moet vinden in India.