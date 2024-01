Australische Dollar (AUD)

De Australische dollar is de munteenheid van het Gemenebest Australië en bijbehorende onafhankelijke eilanden. AUD is de gebruikte valutacode voor de dollar. Het is symbool is $, maar ook A$ of AU$ worden gebruikt om het te onderscheiden van andere dollar-valuta. De AUD wordt op de globale markten het meest gewisseld met de Britse pond, en het is een fiduciaire valuta. Het is de 5de meest verhandelde valuta in de wereld, na de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen en de Britse pond. De omrekenfactor van de AUD gaat tot 5 significante cijfers.