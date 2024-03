Australsk dollar (AUD)

Australsk dollar er valutaen i Australia og tilhørende øyer. AUD er koden for dollaren. symbolet er $, men kan også skrives A$ eller AU$ for å skille den fra andre dollar-valutaer. AUD veksles mest på internasjonale markeder med britisk pund, og dollaren er en fiat-valuta. Den er på femteplass blant verdens mest populære valutaer å handle med, bak amerikansk dollar, euro, japanske yen og britisk pund. Konverteringsfaktoren for AUD har fem signifikante sifre.