Newzealandsk dollar (NZD)

Newzealandsk dollar er den offisielle valutaen i New Zealand. Valutakoden er NZD. Symboler skrives som regel $, men av og til skrives det NZ$, for å skille den fra andre valutaer med samme tegn. Uformelle kallnavn på Newzealandsk dollar er «kiwi» og «buck». En kiwi er en fugl som er hjemmehørende i New Zealand, og du finner den på $1-mynten. En person fra New Zealand kalles også «kiwi».