Uuden-Seelannin dollari (NZD)

Uuden-Seelannin dollari on Uuden-Seelannin virallinen valuutta. Sen valuuttakoodi on NZD ja sen symboli kirjoitetaan yleensä merkillä $, ja joskus lyhennelmää NZ$ käytetään erottamaan se muista samaa merkkiä käyttävistä valuutoista. Uuden-Seelannin dollarin epäviralliset lempinimet ovat "kiwi" eli kiivi ja "buck" eli taala. Kiivi on Uudesta-Seelannista kotoisin oleva lintu, joka on kuvattuna yhden dollarin kolikossa. Myös Uusi-Seelantilaisia kutsutaan puhekielessä "kiiveiksi".