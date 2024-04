Đô-la New Zealand (NZD)

Đồng đô-la New Zealand là đồng tiền chính thức của New Zealand. Mã tiền tệ cho đồng đô-la New Zealand là NZD. Ký hiệu của đồng tiền này thường được viết là $, đôi khi, ký hiệu NZ$ được sử dụng để phân biệt nó với các loại tiền tệ khác sử dụng ký hiệu này. Biệt danh không chính thức của đồng đô-la New Zealand là ‘kiwi’ và ‘buck’. Kiwi là một loài chim bản địa của New Zealand và được in trên đồng xu $1. Người New Zealand cũng được gọi thân mật là ‘kiwi’.