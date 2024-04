Đồng euro có giá trị cao nhất khi nào?

Giá trị của đồng euro luôn biến động tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường. Vào năm 2008, đồng EUR đạt điểm cao nhất so với 3 loại tiền tệ lớn khác trên thế giới - ngày 15 tháng Bảy so với USD, 23 tháng Bảy so với JPY và 29 tháng Mười hai so với GBP.