Apelidos do Euro

O euro possui apelidos diferentes em países diferentes. Por exemplo, na Finlândia você pode ouvir o apelido "Ege". Na Espanha, as pessoas usam "Pavo", e os falantes de inglês irlandês podem se referir ao euro como o "Yoyo".

Moedas e notas do Euro

As moedas do Euro estão disponíveis em denominações de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centavos, bem como €1 e €2. As moedas possuem uma imagem padrão em um lado, e no outro, um design relacionado ao país de emissão. No momento, moedas e notas do euro são aceitas em qualquer lugar da Zona do Euro, independente do país de emissão.

Notas de 5, 10, 20 e 50 euros estão em circulação geralmente. Notas de €100, €200 e €500 também estão disponíveis, mas não são vistas com frequência ou mesmo aceitas em qualquer cenário. A nota de €500 está entrando em desuso.