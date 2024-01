Euro zostało wprowadzone 1 stycznia 1999 roku. Przez pierwsze 3 lata było ono używane jedynie do księgowości i płatności elektronicznych. Ogół społeczeństwa zaczął korzystać z euro dopiero 1 stycznia 2002 roku, kiedy monety i banknoty euro zostały wprowadzone do 12 krajów Unii Europejskiej.

Kiedy euro miało najlepszy kurs?

Wartość euro stale się zmienia zależnie od zapotrzebowania rynku. W 2008 roku EUR osiągnęło najwyższą wartość w stosunku do 3 wiodących światowych walut — 15 lipca w stosunku do USD, 23 lipca w stosunku do JPY i 29 grudnia w stosunku do GBP.