Euro (EUR)

Euro on Euroopan unionin (EU) valuutta. EU on erillisten valtioiden liitto yhden hallintorakenteen alla. Euro on yhtenäisvaluutta, joka korvaa 19 maan rahayksiköt yhteensä 28 maasta, jotka liittyivät EU:hun tai euroalueeseen. Euro on fiat-valuutta.