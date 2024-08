Englannin punta (GBP)

Ison-Britannian punta on Yhdistyneen kuningaskunnan valuutta. Punnalla käydään neljänneksi eniten kauppaa Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin ja euron jälkeen. Se on myös kolmanneksi pidätetyin varantovaluutta maailmassa. Ison-Britannian punta on vanhin edelleen olemassa oleva valuutta.