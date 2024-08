Intian rupia (INR)

Intian rupia on Intian valuutta. Rupian valuuttakoodi on INR ja symboli ₹. Symboli on peräisin Intian lipusta, ja siinä on lipun vaakaraidat. Ulkomaalaisten ei yleensä sallita viedä Intian rupioita Intian ulkopuolelle, joten valuutanvaihdon on tapahduttava maan sisällä.