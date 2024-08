Yhdistyneiden arabiemiirikuntien dirhami (AED)

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien dirhami on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien valuutta. Dirhami lyhennetään valuuttakoodilla AED, ja sen symboli on د.إ. Epävirallisia lyhenteitä ovat Dhs ja DH. Suosituin dirhamin vaihto käydään Intian rupian kanssa (rupioita vaihdetaan dirhameiksi). Dirhami on fiat-valuutta, ja sen muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa.