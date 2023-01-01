الدرهام بالإمارات العربية المتحدة (AED)

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.

اسم العملة

الدرهام بالإمارات العربية المتحدة

رمز العملة

د.إ

سعر الصرف AED

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
من AED0.2722622.5769079.907400.255660.2208515.445400.366804.65298
إلى AED3.673000.044290.012513.911384.527890.064742.726290.21492

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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