الدرهام بالإمارات العربية المتحدة (AED)
إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.
اسم العملة
الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
رمز العملة
د.إ
سعر الصرف AED
|USD
|INR
|PKR
|EUR
|GBP
|PHP
|CAD
|MXN
|من AED
|0.27226
|22.57690
|79.90740
|0.25566
|0.22085
|15.44540
|0.36680
|4.65298
|إلى AED
|3.67300
|0.04429
|0.01251
|3.91138
|4.52789
|0.06474
|2.72629
|0.21492
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.