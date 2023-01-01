درهم إماراتي إلى كونا كرواتية

تحويل AED إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 aed
1917.27 hrk

1.00000 AED = 1.91727 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.433961.656520.9576518.2127
1GBP1.1581411.23185102.1511.660721.918471.109121.0927
1USD0.94020.811787182.9251.348151.557390.900317.1228
1INR0.01133750.009789410.012059110.01625750.01878070.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Croatian Kuna
1 AED1.91727 HRK
5 AED9.58635 HRK
10 AED19.17270 HRK
20 AED38.34540 HRK
50 AED95.86350 HRK
100 AED191.72700 HRK
250 AED479.31750 HRK
500 AED958.63500 HRK
1000 AED1917.27000 HRK
2000 AED3834.54000 HRK
5000 AED9586.35000 HRK
10000 AED19172.70000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 HRK0.52157 AED
5 HRK2.60787 AED
10 HRK5.21574 AED
20 HRK10.43148 AED
50 HRK26.07870 AED
100 HRK52.15740 AED
250 HRK130.39350 AED
500 HRK260.78700 AED
1000 HRK521.57400 AED
2000 HRK1043.14800 AED
5000 HRK2607.87000 AED
10000 HRK5215.74000 AED