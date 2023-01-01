شيكل إسرائيلي جديد إلى كونا كرواتية

تحويل ILS إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٨٤٥٫٧٢ hrk

1.00000 ILS = 1.84572 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ILS إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 HRK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Croatian Kuna
1 ILS1.84572 HRK
5 ILS9.22860 HRK
10 ILS18.45720 HRK
20 ILS36.91440 HRK
50 ILS92.28600 HRK
100 ILS184.57200 HRK
250 ILS461.43000 HRK
500 ILS922.86000 HRK
1000 ILS1845.72000 HRK
2000 ILS3691.44000 HRK
5000 ILS9228.60000 HRK
10000 ILS18457.20000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Israeli New Sheqel
1 HRK0.54180 ILS
5 HRK2.70898 ILS
10 HRK5.41795 ILS
20 HRK10.83590 ILS
50 HRK27.08975 ILS
100 HRK54.17950 ILS
250 HRK135.44875 ILS
500 HRK270.89750 ILS
1000 HRK541.79500 ILS
2000 HRK1083.59000 ILS
5000 HRK2708.97500 ILS
10000 HRK5417.95000 ILS