الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كونا كرواتية

تحويل CZK إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
3073.26 hrk

1.00000 CZK = 0.30733 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:3 UTC
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CZK إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.59521.438241.663490.96718.2259
1GBP1.1543311.23045102.2821.660431.920481.1162421.0416
1USD0.938250.812711183.12551.349451.560790.907317.1007
1INR0.01128730.009776910.0120310.01623390.01877630.01091480.205721

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Croatian Kuna
1 CZK0.30733 HRK
5 CZK1.53663 HRK
10 CZK3.07326 HRK
20 CZK6.14652 HRK
50 CZK15.36630 HRK
100 CZK30.73260 HRK
250 CZK76.83150 HRK
500 CZK153.66300 HRK
1000 CZK307.32600 HRK
2000 CZK614.65200 HRK
5000 CZK1536.63000 HRK
10000 CZK3073.26000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HRK3.25387 CZK
5 HRK16.26935 CZK
10 HRK32.53870 CZK
20 HRK65.07740 CZK
50 HRK162.69350 CZK
100 HRK325.38700 CZK
250 HRK813.46750 CZK
500 HRK1626.93500 CZK
1000 HRK3253.87000 CZK
2000 HRK6507.74000 CZK
5000 HRK16269.35000 CZK
10000 HRK32538.70000 CZK