10 آلاف كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HRK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 hrk
33,305.70 czk

1.00000 HRK = 3.33057 CZK

Mid-market exchange rate at 10:04
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0840589.85611.465581.655160.9540218.5383
1 GBP1.1699911.26825105.1241.714611.936411.116221.6883
1 USD0.92250.788488182.88931.351951.526830.880117.101
1 INR0.01112890.009512540.012064310.01631030.01842020.01061780.206311

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HRK3.33057 CZK
5 HRK16.65285 CZK
10 HRK33.30570 CZK
20 HRK66.61140 CZK
50 HRK166.52850 CZK
100 HRK333.05700 CZK
250 HRK832.64250 CZK
500 HRK1665.28500 CZK
1000 HRK3330.57000 CZK
2000 HRK6661.14000 CZK
5000 HRK16652.85000 CZK
10000 HRK33305.70000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Croatian Kuna
1 CZK0.30025 HRK
5 CZK1.50124 HRK
10 CZK3.00249 HRK
20 CZK6.00498 HRK
50 CZK15.01245 HRK
100 CZK30.02490 HRK
250 CZK75.06225 HRK
500 CZK150.12450 HRK
1000 CZK300.24900 HRK
2000 CZK600.49800 HRK
5000 CZK1501.24500 HRK
10000 CZK3002.49000 HRK