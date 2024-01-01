500 كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HRK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

500 hrk
1,665.17 czk

1.00000 HRK = 3.33033 CZK

Mid-market exchange rate at 10:05
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547851.0841589.86241.465721.655190.9541218.5394
1 GBP1.1698811.26825105.1221.714611.936261.1162121.6876
1 USD0.92240.788488182.88741.351951.526720.8800517.1004
1 INR0.01112810.009512760.012064610.01631070.01841920.01061740.206309

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HRK3.33033 CZK
5 HRK16.65165 CZK
10 HRK33.30330 CZK
20 HRK66.60660 CZK
50 HRK166.51650 CZK
100 HRK333.03300 CZK
250 HRK832.58250 CZK
500 HRK1665.16500 CZK
1000 HRK3330.33000 CZK
2000 HRK6660.66000 CZK
5000 HRK16651.65000 CZK
10000 HRK33303.30000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Croatian Kuna
1 CZK0.30027 HRK
5 CZK1.50135 HRK
10 CZK3.00271 HRK
20 CZK6.00542 HRK
50 CZK15.01355 HRK
100 CZK30.02710 HRK
250 CZK75.06775 HRK
500 CZK150.13550 HRK
1000 CZK300.27100 HRK
2000 CZK600.54200 HRK
5000 CZK1501.35500 HRK
10000 CZK3002.71000 HRK