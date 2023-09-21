دولار كندي إلى كونا كرواتية

تحويل CAD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٥٬٢٢٥٫٨٩ hrk

1.00000 CAD = 5.22589 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:4 UTC
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CAD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.29021.434741.653650.9577518.1987
1GBP1.1576811.2325102.2051.660861.914271.1087621.0669
1USD0.939250.811359182.9251.347551.553160.8996517.0928
1INR0.01132630.009784250.012059110.01625020.01872970.0108490.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Croatian Kuna
1 CAD5.22589 HRK
5 CAD26.12945 HRK
10 CAD52.25890 HRK
20 CAD104.51780 HRK
50 CAD261.29450 HRK
100 CAD522.58900 HRK
250 CAD1306.47250 HRK
500 CAD2612.94500 HRK
1000 CAD5225.89000 HRK
2000 CAD10451.78000 HRK
5000 CAD26129.45000 HRK
10000 CAD52258.90000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار كندي
1 HRK0.19135 CAD
5 HRK0.95677 CAD
10 HRK1.91355 CAD
20 HRK3.82710 CAD
50 HRK9.56775 CAD
100 HRK19.13550 CAD
250 HRK47.83875 CAD
500 HRK95.67750 CAD
1000 HRK191.35500 CAD
2000 HRK382.71000 CAD
5000 HRK956.77500 CAD
10000 HRK1913.55000 CAD