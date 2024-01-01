2,000 دولار كندي إلى كونا كرواتية

تحويل CAD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cad
10,268.20 hrk

C$1.000 CAD = kn5.134 HRK

Mid-market exchange rate at 09:52
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4730.9320.789279.321.5047.26158.82
1 INR0.01210.0110.0093.3460.0180.0870.705
1 EUR1.07389.52910.847299.5851.6137.78763.087
1 GBP1.267105.7321.1811353.8011.9049.19774.504

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Croatian Kuna
1 CAD٥٫١٣٤١٠ HRK
5 CAD٢٥٫٦٧٠٥٠ HRK
10 CAD٥١٫٣٤١٠٠ HRK
20 CAD١٠٢٫٦٨٢٠٠ HRK
50 CAD٢٥٦٫٧٠٥٠٠ HRK
100 CAD٥١٣٫٤١٠٠٠ HRK
250 CAD١٬٢٨٣٫٥٢٥٠٠ HRK
500 CAD٢٬٥٦٧٫٠٥٠٠٠ HRK
1000 CAD٥٬١٣٤٫١٠٠٠٠ HRK
2000 CAD١٠٬٢٦٨٫٢٠٠٠٠ HRK
5000 CAD٢٥٬٦٧٠٫٥٠٠٠٠ HRK
10000 CAD٥١٬٣٤١٫٠٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار كندي
1 HRK٠٫١٩٤٧٨ CAD
5 HRK٠٫٩٧٣٨٨ CAD
10 HRK١٫٩٤٧٧٦ CAD
20 HRK٣٫٨٩٥٥٢ CAD
50 HRK٩٫٧٣٨٨٠ CAD
100 HRK١٩٫٤٧٧٦٠ CAD
250 HRK٤٨٫٦٩٤٠٠ CAD
500 HRK٩٧٫٣٨٨٠٠ CAD
1000 HRK١٩٤٫٧٧٦٠٠ CAD
2000 HRK٣٨٩٫٥٥٢٠٠ CAD
5000 HRK٩٧٣٫٨٨٠٠٠ CAD
10000 HRK١٬٩٤٧٫٧٦٠٠٠ CAD