20 كونا كرواتية إلى دولار كندي

تحويل HRK إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

20 hrk
3.85 cad

1.00000 HRK = 0.19265 CAD

Mid-market exchange rate at 09:56
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352551.344250.92251.527770.7887991.6208819.3458
1 CAD0.73934410.9938630.6820521.129550.5831941.1983914.3032
1 SGD0.7439091.0061710.6862631.136520.5867951.2057914.3915
1 EUR1.0841.466161.4571711.65610.855071.7570320.9708

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار كندي
1 HRK0.19265 CAD
5 HRK0.96327 CAD
10 HRK1.92654 CAD
20 HRK3.85308 CAD
50 HRK9.63270 CAD
100 HRK19.26540 CAD
250 HRK48.16350 CAD
500 HRK96.32700 CAD
1000 HRK192.65400 CAD
2000 HRK385.30800 CAD
5000 HRK963.27000 CAD
10000 HRK1926.54000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Croatian Kuna
1 CAD5.19065 HRK
5 CAD25.95325 HRK
10 CAD51.90650 HRK
20 CAD103.81300 HRK
50 CAD259.53250 HRK
100 CAD519.06500 HRK
250 CAD1297.66250 HRK
500 CAD2595.32500 HRK
1000 CAD5190.65000 HRK
2000 CAD10381.30000 HRK
5000 CAD25953.25000 HRK
10000 CAD51906.50000 HRK