كونا كرواتية إلى دولار كندي

تحويل HRK إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٩١٫٨٩ cad

1.00000 HRK = 0.19189 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:53 UTC
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HRK إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.064788.53261.438731.663590.964318.3209
1GBP1.1520111.22655101.9911.657441.916481.1108821.106
1USD0.939250.815295183.15261.35131.56250.9057517.2076
1INR0.01129530.00980480.012026110.01625080.01879080.01089260.20694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار كندي
1 HRK0.19189 CAD
5 HRK0.95944 CAD
10 HRK1.91887 CAD
20 HRK3.83774 CAD
50 HRK9.59435 CAD
100 HRK19.18870 CAD
250 HRK47.97175 CAD
500 HRK95.94350 CAD
1000 HRK191.88700 CAD
2000 HRK383.77400 CAD
5000 HRK959.43500 CAD
10000 HRK1918.87000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Croatian Kuna
1 CAD5.21139 HRK
5 CAD26.05695 HRK
10 CAD52.11390 HRK
20 CAD104.22780 HRK
50 CAD260.56950 HRK
100 CAD521.13900 HRK
250 CAD1302.84750 HRK
500 CAD2605.69500 HRK
1000 CAD5211.39000 HRK
2000 CAD10422.78000 HRK
5000 CAD26056.95000 HRK
10000 CAD52113.90000 HRK