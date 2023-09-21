كونا كرواتية إلى دولار سنغافوري

تحويل HRK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٩٤٫٤١ sgd

1.00000 HRK = 0.19441 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:3 UTC
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HRK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064588.49891.438461.661980.963718.3355
1GBP1.1524711.2268101.9921.657771.915381.1106421.131
1USD0.93940.815129183.13661.35131.561280.905117.2245
1INR0.01129960.009804690.012028410.0162540.01877970.01088690.207183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار سنغافورة
1 HRK0.19441 SGD
5 HRK0.97204 SGD
10 HRK1.94408 SGD
20 HRK3.88816 SGD
50 HRK9.72040 SGD
100 HRK19.44080 SGD
250 HRK48.60200 SGD
500 HRK97.20400 SGD
1000 HRK194.40800 SGD
2000 HRK388.81600 SGD
5000 HRK972.04000 SGD
10000 HRK1944.08000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Croatian Kuna
1 SGD5.14382 HRK
5 SGD25.71910 HRK
10 SGD51.43820 HRK
20 SGD102.87640 HRK
50 SGD257.19100 HRK
100 SGD514.38200 HRK
250 SGD1285.95500 HRK
500 SGD2571.91000 HRK
1000 SGD5143.82000 HRK
2000 SGD10287.64000 HRK
5000 SGD25719.10000 HRK
10000 SGD51438.20000 HRK