رينغيت ماليزي إلى دولار سنغافوري

تحويل MYR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
291.30 sgd

1.00000 MYR = 0.29130 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:1 UTC
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MYR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436971.661910.964618.3649
1GBP1.1527411.229102.1631.656381.915671.1119321.169
1USD0.93790.81367183.1271.347751.558720.904717.2246
1INR0.01128290.009788270.012029810.01621310.01875110.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار سنغافورة
1 MYR0.29130 SGD
5 MYR1.45652 SGD
10 MYR2.91303 SGD
20 MYR5.82606 SGD
50 MYR14.56515 SGD
100 MYR29.13030 SGD
250 MYR72.82575 SGD
500 MYR145.65150 SGD
1000 MYR291.30300 SGD
2000 MYR582.60600 SGD
5000 MYR1456.51500 SGD
10000 MYR2913.03000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / رينغيت ماليزي
1 SGD3.43285 MYR
5 SGD17.16425 MYR
10 SGD34.32850 MYR
20 SGD68.65700 MYR
50 SGD171.64250 MYR
100 SGD343.28500 MYR
250 SGD858.21250 MYR
500 SGD1716.42500 MYR
1000 SGD3432.85000 MYR
2000 SGD6865.70000 MYR
5000 SGD17164.25000 MYR
10000 SGD34328.50000 MYR