رينغيت ماليزي إلى بيزو فلبيني

تحويل MYR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٢٬١١٧٫٦٠ php

1.00000 MYR = 12.11760 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:0 UTC
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MYR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Philippine Peso
1 MYR12.11760 PHP
5 MYR60.58800 PHP
10 MYR121.17600 PHP
20 MYR242.35200 PHP
50 MYR605.88000 PHP
100 MYR1211.76000 PHP
250 MYR3029.40000 PHP
500 MYR6058.80000 PHP
1000 MYR12117.60000 PHP
2000 MYR24235.20000 PHP
5000 MYR60588.00000 PHP
10000 MYR121176.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / رينغيت ماليزي
1 PHP0.08252 MYR
5 PHP0.41262 MYR
10 PHP0.82525 MYR
20 PHP1.65049 MYR
50 PHP4.12623 MYR
100 PHP8.25246 MYR
250 PHP20.63115 MYR
500 PHP41.26230 MYR
1000 PHP82.52460 MYR
2000 PHP165.04920 MYR
5000 PHP412.62300 MYR
10000 PHP825.24600 MYR