10 آلاف رينغيت ماليزي إلى بيزو فلبيني

تحويل MYR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 myr
118,157 php

1.00000 MYR = 11.81570 PHP

Mid-market exchange rate at 23:38
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.34391.5317582.85370.92220.7897651.355356.0654
1 SGD0.74410311.1397861.65170.686220.5876661.0084841.7184
1 AUD0.652850.877365154.0910.6020660.5155980.88480836.6023
1 INR0.01206950.01622020.018487410.01113060.009532040.01635770.676679

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Philippine Peso
1 MYR11.81570 PHP
5 MYR59.07850 PHP
10 MYR118.15700 PHP
20 MYR236.31400 PHP
50 MYR590.78500 PHP
100 MYR1181.57000 PHP
250 MYR2953.92500 PHP
500 MYR5907.85000 PHP
1000 MYR11815.70000 PHP
2000 MYR23631.40000 PHP
5000 MYR59078.50000 PHP
10000 MYR118157.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / رينغيت ماليزي
1 PHP0.08463 MYR
5 PHP0.42317 MYR
10 PHP0.84633 MYR
20 PHP1.69267 MYR
50 PHP4.23166 MYR
100 PHP8.46333 MYR
250 PHP21.15832 MYR
500 PHP42.31665 MYR
1000 PHP84.63330 MYR
2000 PHP169.26660 MYR
5000 PHP423.16650 MYR
10000 PHP846.33300 MYR