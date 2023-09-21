شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو فلبيني

تحويل ILS إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
14907.70 php

1.00000 ILS = 14.90770 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Philippine Peso
1 ILS14.90770 PHP
5 ILS74.53850 PHP
10 ILS149.07700 PHP
20 ILS298.15400 PHP
50 ILS745.38500 PHP
100 ILS1490.77000 PHP
250 ILS3726.92500 PHP
500 ILS7453.85000 PHP
1000 ILS14907.70000 PHP
2000 ILS29815.40000 PHP
5000 ILS74538.50000 PHP
10000 ILS149077.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Israeli New Sheqel
1 PHP0.06708 ILS
5 PHP0.33540 ILS
10 PHP0.67079 ILS
20 PHP1.34159 ILS
50 PHP3.35396 ILS
100 PHP6.70793 ILS
250 PHP16.76982 ILS
500 PHP33.53965 ILS
1000 PHP67.07930 ILS
2000 PHP134.15860 ILS
5000 PHP335.39650 ILS
10000 PHP670.79300 ILS