2000 بيزو فلبيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PHP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ php
١٤٠٫٠٨ ils

1.00000 PHP = 0.07004 ILS

Mid-market exchange rate at 00:44
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366450.93231.534920.8085711310.95149.6057.30125
1CAD0.73182310.6822891.123290.591731959.384109.4845.34323
1EUR1.07261.4656511.646350.867251406.12160.4657.83132
1AUD0.65150.8902420.60740310.526784854.08497.46774.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Israeli New Sheqel
1 PHP0.07004 ILS
5 PHP0.35020 ILS
10 PHP0.70040 ILS
20 PHP1.40079 ILS
50 PHP3.50198 ILS
100 PHP7.00397 ILS
250 PHP17.50992 ILS
500 PHP35.01985 ILS
1000 PHP70.03970 ILS
2000 PHP140.07940 ILS
5000 PHP350.19850 ILS
10000 PHP700.39700 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Philippine Peso
1 ILS14.27760 PHP
5 ILS71.38800 PHP
10 ILS142.77600 PHP
20 ILS285.55200 PHP
50 ILS713.88000 PHP
100 ILS1427.76000 PHP
250 ILS3569.40000 PHP
500 ILS7138.80000 PHP
1000 ILS14277.60000 PHP
2000 ILS28555.20000 PHP
5000 ILS71388.00000 PHP
10000 ILS142776.00000 PHP