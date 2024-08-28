ليرة تركية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل TRY إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
106.60 ils

TL1.000 TRY = ₪0.1066 ILS

Mid-market exchange rate at 01:39
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TRY إلى ILS مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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ILS

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.92293.8091.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.877111.2391.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Israeli New Sheqel
1 TRY٠٫١٠٦٦٠ ILS
5 TRY٠٫٥٣٣٠٠ ILS
10 TRY١٫٠٦٦٠٠ ILS
20 TRY٢٫١٣٢٠٠ ILS
50 TRY٥٫٣٣٠٠٠ ILS
100 TRY١٠٫٦٦٠٠٠ ILS
250 TRY٢٦٫٦٥٠٠٠ ILS
500 TRY٥٣٫٣٠٠٠٠ ILS
1000 TRY١٠٦٫٦٠٠٠٠ ILS
2000 TRY٢١٣٫٢٠٠٠٠ ILS
5000 TRY٥٣٣٫٠٠٠٠٠ ILS
10000 TRY١٬٠٦٦٫٠٠٠٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ليرة تركية
1 ILS٩٫٣٨٠٩٠ TRY
5 ILS٤٦٫٩٠٤٥٠ TRY
10 ILS٩٣٫٨٠٩٠٠ TRY
20 ILS١٨٧٫٦١٨٠٠ TRY
50 ILS٤٦٩٫٠٤٥٠٠ TRY
100 ILS٩٣٨٫٠٩٠٠٠ TRY
250 ILS٢٬٣٤٥٫٢٢٥٠٠ TRY
500 ILS٤٬٦٩٠٫٤٥٠٠٠ TRY
1000 ILS٩٬٣٨٠٫٩٠٠٠٠ TRY
2000 ILS١٨٬٧٦١٫٨٠٠٠٠ TRY
5000 ILS٤٦٬٩٠٤٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 ILS٩٣٬٨٠٩٫٠٠٠٠٠ TRY