ليرة تركية إلى روبية هندية

تحويل TRY إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
2,434.24 inr

TL1.000 TRY = ₹2.434 INR

Mid-market exchange rate at 01:39
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TRY إلى INR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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INR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.92293.8091.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.877111.2391.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الروبية الهندية
1 TRY٢٫٤٣٤٢٤ INR
5 TRY١٢٫١٧١٢٠ INR
10 TRY٢٤٫٣٤٢٤٠ INR
20 TRY٤٨٫٦٨٤٨٠ INR
50 TRY١٢١٫٧١٢٠٠ INR
100 TRY٢٤٣٫٤٢٤٠٠ INR
250 TRY٦٠٨٫٥٦٠٠٠ INR
500 TRY١٬٢١٧٫١٢٠٠٠ INR
1000 TRY٢٬٤٣٤٫٢٤٠٠٠ INR
2000 TRY٤٬٨٦٨٫٤٨٠٠٠ INR
5000 TRY١٢٬١٧١٫٢٠٠٠٠ INR
10000 TRY٢٤٬٣٤٢٫٤٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / ليرة تركية
1 INR٠٫٤١٠٨١ TRY
5 INR٢٫٠٥٤٠٣ TRY
10 INR٤٫١٠٨٠٦ TRY
20 INR٨٫٢١٦١٢ TRY
50 INR٢٠٫٥٤٠٣٠ TRY
100 INR٤١٫٠٨٠٦٠ TRY
250 INR١٠٢٫٧٠١٥٠ TRY
300 INR١٢٣٫٢٤١٨٠ TRY
500 INR٢٠٥٫٤٠٣٠٠ TRY
600 INR٢٤٦٫٤٨٣٦٠ TRY
1000 INR٤١٠٫٨٠٦٠٠ TRY
2000 INR٨٢١٫٦١٢٠٠ TRY
5000 INR٢٬٠٥٤٫٠٣٠٠٠ TRY
10000 INR٤٬١٠٨٫٠٦٠٠٠ TRY
25000 INR١٠٬٢٧٠٫١٥٠٠٠ TRY
50000 INR٢٠٬٥٤٠٫٣٠٠٠٠ TRY
100000 INR٤١٬٠٨٠٫٦٠٠٠٠ TRY
1000000 INR٤١٠٬٨٠٦٫٠٠٠٠٠ TRY
1000000000 INR٤١٠٬٨٠٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TRY