دولار نيوزيلندي إلى روبية هندية

تحويل NZD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
49077.10 inr

1.00000 NZD = 49.07710 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الروبية الهندية
1 NZD49.07710 INR
5 NZD245.38550 INR
10 NZD490.77100 INR
20 NZD981.54200 INR
50 NZD2453.85500 INR
100 NZD4907.71000 INR
250 NZD12269.27500 INR
500 NZD24538.55000 INR
1000 NZD49077.10000 INR
2000 NZD98154.20000 INR
5000 NZD245385.50000 INR
10000 NZD490771.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار نيوزيلندي
1 INR0.02038 NZD
5 INR0.10188 NZD
10 INR0.20376 NZD
20 INR0.40752 NZD
50 INR1.01880 NZD
100 INR2.03761 NZD
250 INR5.09403 NZD
500 INR10.18805 NZD
1000 INR20.37610 NZD
2000 INR40.75220 NZD
5000 INR101.88050 NZD
10000 INR203.76100 NZD