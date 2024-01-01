5 روبية هندية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل INR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

5 inr
0.10 nzd

₹1.000 INR = $0.01958 NZD

Mid-market exchange rate at 06:51
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.099204.0250.989
1 EUR1.071.46513.9310.8461.611298.9561.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار نيوزيلندي
1 INR٠٫٠١٩٥٨ NZD
5 INR٠٫٠٩٧٩٢ NZD
10 INR٠٫١٩٥٨٤ NZD
20 INR٠٫٣٩١٦٧ NZD
50 INR٠٫٩٧٩١٨ NZD
100 INR١٫٩٥٨٣٥ NZD
250 INR٤٫٨٩٥٨٨ NZD
300 INR٥٫٨٧٥٠٥ NZD
500 INR٩٫٧٩١٧٥ NZD
600 INR١١٫٧٥٠١٠ NZD
1000 INR١٩٫٥٨٣٥٠ NZD
2000 INR٣٩٫١٦٧٠٠ NZD
5000 INR٩٧٫٩١٧٥٠ NZD
10000 INR١٩٥٫٨٣٥٠٠ NZD
25000 INR٤٨٩٫٥٨٧٥٠ NZD
50000 INR٩٧٩٫١٧٥٠٠ NZD
100000 INR١٬٩٥٨٫٣٥٠٠٠ NZD
1000000 INR١٩٬٥٨٣٫٥٠٠٠٠ NZD
1000000000 INR١٩٬٥٨٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الروبية الهندية
1 NZD٥١٫٠٦٣٤٠ INR
5 NZD٢٥٥٫٣١٧٠٠ INR
10 NZD٥١٠٫٦٣٤٠٠ INR
20 NZD١٬٠٢١٫٢٦٨٠٠ INR
50 NZD٢٬٥٥٣٫١٧٠٠٠ INR
100 NZD٥٬١٠٦٫٣٤٠٠٠ INR
250 NZD١٢٬٧٦٥٫٨٥٠٠٠ INR
500 NZD٢٥٬٥٣١٫٧٠٠٠٠ INR
1000 NZD٥١٬٠٦٣٫٤٠٠٠٠ INR
2000 NZD١٠٢٬١٢٦٫٨٠٠٠٠ INR
5000 NZD٢٥٥٬٣١٧٫٠٠٠٠٠ INR
10000 NZD٥١٠٬٦٣٤٫٠٠٠٠٠ INR