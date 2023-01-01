درهم إماراتي إلى يورو

تحويل AED إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢٥٦٫٠٠ eur

1.00000 AED = 0.25600 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:32 UTC
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AED إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063588.19071.433651.65590.957618.2058
1GBP1.1580811.23155102.1261.660191.917561.1089821.0827
1USD0.94030.811985182.9251.348051.557030.900417.1188
1INR0.01133910.00979180.012059110.01625630.01877630.0108580.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / اليورو
1 AED0.25600 EUR
5 AED1.28000 EUR
10 AED2.56001 EUR
20 AED5.12002 EUR
50 AED12.80005 EUR
100 AED25.60010 EUR
250 AED64.00025 EUR
500 AED128.00050 EUR
1000 AED256.00100 EUR
2000 AED512.00200 EUR
5000 AED1280.00500 EUR
10000 AED2560.01000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 EUR3.90624 AED
5 EUR19.53120 AED
10 EUR39.06240 AED
20 EUR78.12480 AED
50 EUR195.31200 AED
100 EUR390.62400 AED
250 EUR976.56000 AED
500 EUR1953.12000 AED
1000 EUR3906.24000 AED
2000 EUR7812.48000 AED
5000 EUR19531.20000 AED
10000 EUR39062.40000 AED