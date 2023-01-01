درهم إماراتي إلى بيزو فلبيني

تحويل AED إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٥٬٥٠٠٫٦٠ php

1.00000 AED = 15.50060 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:40 UTC
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AED إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433971.656340.957618.2131
1GBP1.1580811.23185102.1511.660661.918171.1089821.0922
1USD0.94010.811787182.9251.34811.557150.900317.1224
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625690.01877780.01085680.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Philippine Peso
1 AED15.50060 PHP
5 AED77.50300 PHP
10 AED155.00600 PHP
20 AED310.01200 PHP
50 AED775.03000 PHP
100 AED1550.06000 PHP
250 AED3875.15000 PHP
500 AED7750.30000 PHP
1000 AED15500.60000 PHP
2000 AED31001.20000 PHP
5000 AED77503.00000 PHP
10000 AED155006.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 PHP0.06451 AED
5 PHP0.32257 AED
10 PHP0.64514 AED
20 PHP1.29027 AED
50 PHP3.22567 AED
100 PHP6.45135 AED
250 PHP16.12838 AED
500 PHP32.25675 AED
1000 PHP64.51350 AED
2000 PHP129.02700 AED
5000 PHP322.56750 AED
10000 PHP645.13500 AED