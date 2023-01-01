روبية هندية إلى بيزو فلبيني

تحويل INR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٦٬٨٦٤٫٤٦ php

1.00000 INR = 0.68645 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الروبية الهندية / Philippine Peso
1 INR0.68645 PHP
5 INR3.43223 PHP
10 INR6.86446 PHP
20 INR13.72892 PHP
50 INR34.32230 PHP
100 INR68.64460 PHP
250 INR171.61150 PHP
500 INR343.22300 PHP
1000 INR686.44600 PHP
2000 INR1372.89200 PHP
5000 INR3432.23000 PHP
10000 INR6864.46000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الروبية الهندية
1 PHP1.45678 INR
5 PHP7.28390 INR
10 PHP14.56780 INR
20 PHP29.13560 INR
50 PHP72.83900 INR
100 PHP145.67800 INR
250 PHP364.19500 INR
500 PHP728.39000 INR
1000 PHP1456.78000 INR
2000 PHP2913.56000 INR
5000 PHP7283.90000 INR
10000 PHP14567.80000 INR