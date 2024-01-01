1 روبية هندية إلى بيزو فلبيني

تحويل INR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 inr
0.70 php

₹1.000 INR = ₱0.7044 PHP

Mid-market exchange rate at 07:02
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.504279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5771.099204.0920.989
1 EUR1.0711.46513.9330.8461.61299.0541.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Philippine Peso
1 INR٠٫٧٠٤٣٧ PHP
5 INR٣٫٥٢١٨٦ PHP
10 INR٧٫٠٤٣٧١ PHP
20 INR١٤٫٠٨٧٤٢ PHP
50 INR٣٥٫٢١٨٥٥ PHP
100 INR٧٠٫٤٣٧١٠ PHP
250 INR١٧٦٫٠٩٢٧٥ PHP
300 INR٢١١٫٣١١٣٠ PHP
500 INR٣٥٢٫١٨٥٥٠ PHP
600 INR٤٢٢٫٦٢٢٦٠ PHP
1000 INR٧٠٤٫٣٧١٠٠ PHP
2000 INR١٬٤٠٨٫٧٤٢٠٠ PHP
5000 INR٣٬٥٢١٫٨٥٥٠٠ PHP
10000 INR٧٬٠٤٣٫٧١٠٠٠ PHP
25000 INR١٧٬٦٠٩٫٢٧٥٠٠ PHP
50000 INR٣٥٬٢١٨٫٥٥٠٠٠ PHP
100000 INR٧٠٬٤٣٧٫١٠٠٠٠ PHP
1000000 INR٧٠٤٬٣٧١٫٠٠٠٠٠ PHP
1000000000 INR٧٠٤٬٣٧١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الروبية الهندية
1 PHP١٫٤١٩٧١ INR
5 PHP٧٫٠٩٨٥٥ INR
10 PHP١٤٫١٩٧١٠ INR
20 PHP٢٨٫٣٩٤٢٠ INR
50 PHP٧٠٫٩٨٥٥٠ INR
100 PHP١٤١٫٩٧١٠٠ INR
250 PHP٣٥٤٫٩٢٧٥٠ INR
500 PHP٧٠٩٫٨٥٥٠٠ INR
1000 PHP١٬٤١٩٫٧١٠٠٠ INR
2000 PHP٢٬٨٣٩٫٤٢٠٠٠ INR
5000 PHP٧٬٠٩٨٫٥٥٠٠٠ INR
10000 PHP١٤٬١٩٧٫١٠٠٠٠ INR