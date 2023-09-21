يورو إلى بيزو فلبيني

تحويل EUR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٦٠٬٣٥١٫٩٠ php

1.00000 EUR = 60.35190 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Philippine Peso
1 EUR60.35190 PHP
5 EUR301.75950 PHP
10 EUR603.51900 PHP
20 EUR1207.03800 PHP
50 EUR3017.59500 PHP
100 EUR6035.19000 PHP
250 EUR15087.97500 PHP
500 EUR30175.95000 PHP
1000 EUR60351.90000 PHP
2000 EUR120703.80000 PHP
5000 EUR301759.50000 PHP
10000 EUR603519.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / اليورو
1 PHP0.01657 EUR
5 PHP0.08285 EUR
10 PHP0.16570 EUR
20 PHP0.33139 EUR
50 PHP0.82848 EUR
100 PHP1.65695 EUR
250 PHP4.14238 EUR
500 PHP8.28475 EUR
1000 PHP16.56950 EUR
2000 PHP33.13900 EUR
5000 PHP82.84750 EUR
10000 PHP165.69500 EUR