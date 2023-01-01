1 بيزو فلبيني إلى يورو

تحويل PHP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 php
0.02 eur

1.00000 PHP = 0.01664 EUR

Mid-market exchange rate at 00:20
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36630.93221.535040.8083421311.91149.5757.30125
1CAD0.73190410.68231.12350.591629960.192109.4745.34381
1EUR1.07271.4656311.646630.867151407.29160.4457.83205
1AUD0.651450.8900760.60729910.526594854.64497.44064.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / اليورو
1 PHP0.01664 EUR
5 PHP0.08319 EUR
10 PHP0.16638 EUR
20 PHP0.33276 EUR
50 PHP0.83191 EUR
100 PHP1.66381 EUR
250 PHP4.15952 EUR
500 PHP8.31905 EUR
1000 PHP16.63810 EUR
2000 PHP33.27620 EUR
5000 PHP83.19050 EUR
10000 PHP166.38100 EUR
معدلات التحويل اليورو / Philippine Peso
1 EUR60.10310 PHP
5 EUR300.51550 PHP
10 EUR601.03100 PHP
20 EUR1202.06200 PHP
50 EUR3005.15500 PHP
100 EUR6010.31000 PHP
250 EUR15025.77500 PHP
500 EUR30051.55000 PHP
1000 EUR60103.10000 PHP
2000 EUR120206.20000 PHP
5000 EUR300515.50000 PHP
10000 EUR601031.00000 PHP