10 يورو إلى بيزو فلبيني

تحويل EUR إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
629.34 php

€1.000 EUR = ₱62.93 PHP

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Philippine Peso
1 EUR٦٢٫٩٣٤١٠ PHP
5 EUR٣١٤٫٦٧٠٥٠ PHP
10 EUR٦٢٩٫٣٤١٠٠ PHP
20 EUR١٬٢٥٨٫٦٨٢٠٠ PHP
50 EUR٣٬١٤٦٫٧٠٥٠٠ PHP
100 EUR٦٬٢٩٣٫٤١٠٠٠ PHP
250 EUR١٥٬٧٣٣٫٥٢٥٠٠ PHP
500 EUR٣١٬٤٦٧٫٠٥٠٠٠ PHP
1000 EUR٦٢٬٩٣٤٫١٠٠٠٠ PHP
2000 EUR١٢٥٬٨٦٨٫٢٠٠٠٠ PHP
5000 EUR٣١٤٬٦٧٠٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 EUR٦٢٩٬٣٤١٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / اليورو
1 PHP٠٫٠١٥٨٩ EUR
5 PHP٠٫٠٧٩٤٥ EUR
10 PHP٠٫١٥٨٩٠ EUR
20 PHP٠٫٣١٧٧٩ EUR
50 PHP٠٫٧٩٤٤٨ EUR
100 PHP١٫٥٨٨٩٦ EUR
250 PHP٣٫٩٧٢٤٠ EUR
500 PHP٧٫٩٤٤٨٠ EUR
1000 PHP١٥٫٨٨٩٦٠ EUR
2000 PHP٣١٫٧٧٩٢٠ EUR
5000 PHP٧٩٫٤٤٨٠٠ EUR
10000 PHP١٥٨٫٨٩٦٠٠ EUR