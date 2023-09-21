ريال برازيلي إلى يورو

تحويل BRL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
192.57 eur

1.00000 BRL = 0.19257 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:13 UTC
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BRL إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال البرازيلي / اليورو
1 BRL0.19257 EUR
5 BRL0.96283 EUR
10 BRL1.92566 EUR
20 BRL3.85132 EUR
50 BRL9.62830 EUR
100 BRL19.25660 EUR
250 BRL48.14150 EUR
500 BRL96.28300 EUR
1000 BRL192.56600 EUR
2000 BRL385.13200 EUR
5000 BRL962.83000 EUR
10000 BRL1925.66000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الريال البرازيلي
1 EUR5.19302 BRL
5 EUR25.96510 BRL
10 EUR51.93020 BRL
20 EUR103.86040 BRL
50 EUR259.65100 BRL
100 EUR519.30200 BRL
250 EUR1298.25500 BRL
500 EUR2596.51000 BRL
1000 EUR5193.02000 BRL
2000 EUR10386.04000 BRL
5000 EUR25965.10000 BRL
10000 EUR51930.20000 BRL