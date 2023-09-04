20 ريال برازيلي إلى يورو

تحويل BRL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
3.75 eur

1.00000 BRL = 0.18752 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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BRL إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077889.1311.465381.668940.95418.3907
1GBP1.1686311.2596104.1651.712551.950451.1148821.4928
1USD0.92780.793903182.69721.35961.548470.8851517.0632
1INR0.01121940.009600120.012092310.01644070.01872450.01070350.206333

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / اليورو
1 BRL0.18752 EUR
5 BRL0.93761 EUR
10 BRL1.87521 EUR
20 BRL3.75042 EUR
50 BRL9.37605 EUR
100 BRL18.75210 EUR
250 BRL46.88025 EUR
500 BRL93.76050 EUR
1000 BRL187.52100 EUR
2000 BRL375.04200 EUR
5000 BRL937.60500 EUR
10000 BRL1875.21000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الريال البرازيلي
1 EUR5.33274 BRL
5 EUR26.66370 BRL
10 EUR53.32740 BRL
20 EUR106.65480 BRL
50 EUR266.63700 BRL
100 EUR533.27400 BRL
250 EUR1333.18500 BRL
500 EUR2666.37000 BRL
1000 EUR5332.74000 BRL
2000 EUR10665.48000 BRL
5000 EUR26663.70000 BRL
10000 EUR53327.40000 BRL