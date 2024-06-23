5 يورو إلى ريال برازيلي

تحويل EUR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 eur
29.04 brl

€1.000 EUR = R$5.808 BRL

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الريال البرازيلي
1 EUR٥٫٨٠٨٤٩ BRL
5 EUR٢٩٫٠٤٢٤٥ BRL
10 EUR٥٨٫٠٨٤٩٠ BRL
20 EUR١١٦٫١٦٩٨٠ BRL
50 EUR٢٩٠٫٤٢٤٥٠ BRL
100 EUR٥٨٠٫٨٤٩٠٠ BRL
250 EUR١٬٤٥٢٫١٢٢٥٠ BRL
500 EUR٢٬٩٠٤٫٢٤٥٠٠ BRL
1000 EUR٥٬٨٠٨٫٤٩٠٠٠ BRL
2000 EUR١١٬٦١٦٫٩٨٠٠٠ BRL
5000 EUR٢٩٬٠٤٢٫٤٥٠٠٠ BRL
10000 EUR٥٨٬٠٨٤٫٩٠٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / اليورو
1 BRL٠٫١٧٢١٦ EUR
5 BRL٠٫٨٦٠٨١ EUR
10 BRL١٫٧٢١٦٢ EUR
20 BRL٣٫٤٤٣٢٤ EUR
50 BRL٨٫٦٠٨١٠ EUR
100 BRL١٧٫٢١٦٢٠ EUR
250 BRL٤٣٫٠٤٠٥٠ EUR
500 BRL٨٦٫٠٨١٠٠ EUR
1000 BRL١٧٢٫١٦٢٠٠ EUR
2000 BRL٣٤٤٫٣٢٤٠٠ EUR
5000 BRL٨٦٠٫٨١٠٠٠ EUR
10000 BRL١٬٧٢١٫٦٢٠٠٠ EUR