يوان صيني إلى ريال برازيلي

تحويل CNY إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٦٦٨٫١٧ brl

1.00000 CNY = 0.66817 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال البرازيلي
1 CNY0.66817 BRL
5 CNY3.34084 BRL
10 CNY6.68168 BRL
20 CNY13.36336 BRL
50 CNY33.40840 BRL
100 CNY66.81680 BRL
250 CNY167.04200 BRL
500 CNY334.08400 BRL
1000 CNY668.16800 BRL
2000 CNY1336.33600 BRL
5000 CNY3340.84000 BRL
10000 CNY6681.68000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Chinese Yuan RMB
1 BRL1.49663 CNY
5 BRL7.48315 CNY
10 BRL14.96630 CNY
20 BRL29.93260 CNY
50 BRL74.83150 CNY
100 BRL149.66300 CNY
250 BRL374.15750 CNY
500 BRL748.31500 CNY
1000 BRL1496.63000 CNY
2000 BRL2993.26000 CNY
5000 BRL7483.15000 CNY
10000 BRL14966.30000 CNY