دولار أسترالي إلى ريال برازيلي

تحويل AUD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
3141.38 brl

1.00000 AUD = 3.14138 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال البرازيلي
1 AUD3.14138 BRL
5 AUD15.70690 BRL
10 AUD31.41380 BRL
20 AUD62.82760 BRL
50 AUD157.06900 BRL
100 AUD314.13800 BRL
250 AUD785.34500 BRL
500 AUD1570.69000 BRL
1000 AUD3141.38000 BRL
2000 AUD6282.76000 BRL
5000 AUD15706.90000 BRL
10000 AUD31413.80000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار أسترالي
1 BRL0.31833 AUD
5 BRL1.59165 AUD
10 BRL3.18331 AUD
20 BRL6.36662 AUD
50 BRL15.91655 AUD
100 BRL31.83310 AUD
250 BRL79.58275 AUD
500 BRL159.16550 AUD
1000 BRL318.33100 AUD
2000 BRL636.66200 AUD
5000 BRL1591.65500 AUD
10000 BRL3183.31000 AUD